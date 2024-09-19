Завьялов Алексей Васильевич
Место рожденияЖурихино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Завьялов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завьялов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Завьялова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завьялов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Завьялова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
12.03.1912
Сын: Завьялов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Завьялова Евдокия Ефимовна
Журихино, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно