Завьялов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялов Алексей Васильевич

Завьялов Алексей Васильевич

Место рождения

Журихино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Завьялов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завьялов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Завьялова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завьялов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Завьялова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
12.03.1912

Сын: Завьялов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Завьялова Евдокия Ефимовна

Журихино, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.