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(Павловская) Анна Францевна
(Павловская) Анна Францевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1865
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Павловский Франц
Мать
Павловская (Ницогло) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец:
Павловский Франц
Мать:
Павловская ?
Смерть
Неизвестно
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