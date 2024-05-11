Кривицкий Петр Августинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Птицына Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Кривицкая Галина Георгиевна
Рождение ребёнка
06.12.1966
Дочь: Неделько (Кривицкая) Елена Петровна
Мать ребёнка: Кривицкая Галина Георгиевна
Свободный, город Свободный, Амурская область
Смерть
Неизвестно