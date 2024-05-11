Кривицкий Петр Августинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривицкий Петр Августинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Птицына Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Кривицкая Галина Георгиевна

Рождение ребёнка
06.12.1966

Дочь: Неделько (Кривицкая) Елена Петровна

Мать ребёнка: Кривицкая Галина Георгиевна

Свободный, город Свободный, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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