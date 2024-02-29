Пономарев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1809 и 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1810
Отец: Пономарев Иван Анисимович
Мать: Пономарева Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Капиталина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пономарев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Капиталина
Смерть
Неизвестно