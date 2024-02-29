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Пономарев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1809 и 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1789 и 1790 г.р.

Мать

Между 1790 и 1791 г.р.

Жена

Между 1813 и 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1810

Отец: Пономарев Иван Анисимович

Мать: Пономарева Афимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Капиталина

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пономарев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Капиталина

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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