Пономарева Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1790 и 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810
Отец ребёнка: Пономарев Иван Анисимович
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813
Сын: Пономарев Аввакум Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Анисимович
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Анисимович
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816
Отец ребёнка: Пономарев Иван Анисимович
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1818
Сын: Пономарев Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Анисимович
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827
Сын: Пономарев Николай Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно