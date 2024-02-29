Пономарева Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1790 и 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1789 и 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1790 и 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810

Сын: Пономарев Иван Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Анисимович

Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813

Сын: Пономарев Аввакум Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Анисимович

Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Анисимович

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816

Сын: Пономарев Семен Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Анисимович

Рождение ребёнка
Между 1817 и 1818

Сын: Пономарев Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Анисимович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827

Сын: Пономарев Николай Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Анисимович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иван Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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