Авдотья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Максим Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно