Анна Меркуриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Меркуриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падерин Михаил Константинович

Рождение ребёнка
08.12.1909

Дочь: (Падерина) Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Падерин Михаил Константинович

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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