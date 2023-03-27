Кантов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Кантов Дмитрий Львович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кантов Глеб Иванович

Мать ребёнка: Кантова Ольга Михайловна

Kovrov, Gorod Kovrov, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Кантова Ольга Михайловна

Иваново-Вознесенск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кантова Ольга Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель
Смерть
Неизвестно
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