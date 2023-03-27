Кантов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Кантов Дмитрий Львович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кантов Глеб Иванович
Мать ребёнка: Кантова Ольга Михайловна
Kovrov, Gorod Kovrov, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Кантова Ольга Михайловна
Иваново-Вознесенск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кантова Ольга Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель
Смерть
Неизвестно