Болгов Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения17.12.1968
Дата смерти30.05.2010
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1968
Рождение ребёнка
19.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.05.2010
Причина смерти: Упал с балкона