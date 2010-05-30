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Болгов Василий Владимирович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

17.12.1968

Дата смерти

30.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1968

Отец: Болгов Владимир Васильевич

Мать: Болгова Надежда Назарова

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.05.2010
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Причина смерти: Упал с балкона
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