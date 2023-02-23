Болгов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болгов Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болгова Надежда Назарова

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.12.1968

Сын: Болгов Василий Владимирович

Мать ребёнка: Болгова Надежда Назарова

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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