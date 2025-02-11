Устинья Никитина
женский, родилась 1835, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАксинья Игнатьева1817 г.р.
ОтецНикита Архипов1817 г.р.
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Место
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Рождение
1835
Отец: Никита Архипов
Мать: Аксинья Игнатьева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно