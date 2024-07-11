Усов Дмитрий Владимирович 16.05.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

16.05.1982

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1982

Отец: Усов Владимир Михайлович

Мать: Усова (Тявина) Раиса Сергеевна

Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
Неизвестно
Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Крестные: Тявин Виктор Сергеевич, Ползунова Надежда Владимировна
Бракосочетание
20.08.2016

Жена: Усова (Скобелева) Виталия Викторовна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Скобелева) Виталия Викторовна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
31.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Скобелева) Виталия Викторовна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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