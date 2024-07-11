Усов Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения16.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1982
Крещение
Неизвестно
Крестные: Тявин Виктор Сергеевич, Ползунова Надежда Владимировна
Бракосочетание
20.08.2016
Рождение ребёнка
25.05.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усова (Скобелева) Виталия Викторовна
Рождение ребёнка
31.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усова (Скобелева) Виталия Викторовна