Землянникова Параскева Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1870
Сын: Землянников Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Землянников Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондюрина Пелагия Яковлевна
Отец ребёнка: Землянников Яков Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно