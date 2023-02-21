Землянникова Параскева Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянникова Параскева Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1870

Сын: Землянников Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Землянников Яков Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондюрина Пелагия Яковлевна

Отец ребёнка: Землянников Яков Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землянников Яков Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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