Пономаренко (Петренко) Марфа Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
31.10.1879
Рождение ребёнка
01.12.1881
Сын: Пономаренко Наум Емельянович
Отец ребёнка: Пономаренко Емельян Евдокимович
Рождение ребёнка
14.04.1882
Дочь: Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Пономаренко Емельян Евдокимович
Рождение ребёнка
22.05.1886
Сын: Пономаренко Константин Емельянович
Отец ребёнка: Пономаренко Емельян Евдокимович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Пономаренко Федот Емельянович
Отец ребёнка: Пономаренко Емельян Евдокимович
Смерть
Неизвестно