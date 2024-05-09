Пономаренко (Петренко) Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко (Петренко) Марфа Ефимовна

Место рождения

Анновка-Вировская, Сумська область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Анновка-Вировская, Сумська область
Бракосочетание
31.10.1879

Муж: Пономаренко Емельян Евдокимович

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
01.12.1881

Сын: Пономаренко Наум Емельянович

Отец ребёнка: Пономаренко Емельян Евдокимович

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
14.04.1882

Дочь: Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Пономаренко Емельян Евдокимович

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
22.05.1886

Сын: Пономаренко Константин Емельянович

Отец ребёнка: Пономаренко Емельян Евдокимович

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Пономаренко Федот Емельянович

Отец ребёнка: Пономаренко Емельян Евдокимович

Анновка-Вировская, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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