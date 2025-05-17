Новиков Иван Григорьевич 01.09.1859 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Новиков Иван Григорьевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 01.09.1859 ст., Звенигород, Звенигород, Московская область

умер До 14.02.1890 ст.

Отец
Новиков Григорий Семёнович1835 ст. г.р.
Мать
Новикова Мария Васильева1835 ст. г.р.
Супруги
Новикова (Бабакина) Феодосия Ивановна1861 ст. г.р.
Дети
(Новикова) Екатерина Ивановна07.11.1886 ст. г.р.
Новиков Иван Иванович14.02.1890 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1859 ст.

Отец: Новиков Григорий Семёнович

Мать: Новикова Мария Васильева

Звенигород, Звенигород, Московская область

ЦГАМ ф.608, оп.4, д.208, кадр 241 https://cgamos.ru/metric-books/608/608-4/608-4-208/ https://yandex.ru/archive/catalog/31312b0f-a36e-4e19-b1b0-3a63c97f3718/241?snippet=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%8B%D0%BD+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%07%5B%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%07%5D+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%9C%D0%B0%D1%82+%D1%80%D1%8C%D1%8F+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2

Крещение
03.09.1859 ст.
Звенигород, Звенигород, Московская область

ЦГАМ ф.608, оп.4, д.208, кадр 241 https://cgamos.ru/metric-books/608/608-4/608-4-208/ Христорождественскач церковь г. Звенигорода Восприемники: деревни Шикова (?) крестьянин Онисим Васильев и посадская купеческая дочь Агафья Семёнова Новикова. https://yandex.ru/archive/catalog/31312b0f-a36e-4e19-b1b0-3a63c97f3718/241?snippet=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%8B%D0%BD+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%07%5B%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%07%5D+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%9C%D0%B0%D1%82+%D1%80%D1%8C%D1%8F+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2

Бракосочетание
27.01.1884 ст.

Жена: Новикова (Бабакина) Феодосия Ивановна

Звенигород, Звенигород, Московская область

Поручители по жениху: Звенигородский мещанин Иван Семёнов Новиков и запасный писарь штаба войск гвардии Иван Степанов Селиванов, по невесте: Звенигородские мещане Пётр Смолин и Николай Новиков https://yandex.ru/archive/catalog/76f79cf2-4f7d-4c37-a518-9baecb33a2bb/82

Рождение ребёнка
07.11.1886 ст.

Дочь: (Новикова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Новикова (Бабакина) Феодосия Ивановна

Измайлово, Ростокинская волость, Московский уезд

https://yandex.ru/archive/catalog/78078187-04bb-4eba-8e37-04e782876086/169

Рождение ребёнка
14.02.1890 ст.

Сын: Новиков Иван Иванович

Мать ребёнка: Новикова (Бабакина) Феодосия Ивановна

Звенигород, Звенигород, Московская область

https://yandex.ru/archive/catalog/c29e78df-5bb2-4b81-bbc1-00becc50450c/66

Смерть
До 14.02.1890 ст.

https://yandex.ru/archive/catalog/c29e78df-5bb2-4b81-bbc1-00becc50450c/66

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