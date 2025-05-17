Новиков Иван Григорьевич
мужской, родился 01.09.1859 ст., Звенигород, Звенигород, Московская область
умер До 14.02.1890 ст.
ОтецНовиков Григорий Семёнович1835 ст. г.р.
МатьНовикова Мария Васильева1835 ст. г.р.
Супруги
Новикова (Бабакина) Феодосия Ивановна1861 ст. г.р.
Дети
(Новикова) Екатерина Ивановна07.11.1886 ст. г.р.
Новиков Иван Иванович14.02.1890 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
01.09.1859 ст.
Крещение
03.09.1859 ст.
Бракосочетание
27.01.1884 ст.
Рождение ребёнка
07.11.1886 ст.
Дочь: (Новикова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Новикова (Бабакина) Феодосия Ивановна
Измайлово, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1890 ст.
Мать ребёнка: Новикова (Бабакина) Феодосия Ивановна
Смерть
До 14.02.1890 ст.
ЦГАМ ф.608, оп.4, д.208, кадр 241 https://cgamos.ru/metric-books/608/608-4/608-4-208/ https://yandex.ru/archive/catalog/31312b0f-a36e-4e19-b1b0-3a63c97f3718/241?snippet=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%8B%D0%BD+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%07%5B%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%07%5D+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%9C%D0%B0%D1%82+%D1%80%D1%8C%D1%8F+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2