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Матаркина Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Матаркин Табыа Иван Сидорович

Мать: Матаркина Маайа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурцев Прокопий Гаврильевич

Отец ребёнка: Бурцев Гаврил Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурцев Гаврил Кириллович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Матаркина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бурцев Гаврил Кириллович

Рождение ребёнка
07.03.1957

Сын: Бурцев Гаврил Мотоко Гаврилович

Отец ребёнка: Бурцев Гаврил Кириллович

Смерть
Неизвестно

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