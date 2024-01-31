Матаркина Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Матаркин Табыа Иван Сидорович
Мать: Матаркина Маайа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурцев Прокопий Гаврильевич
Отец ребёнка: Бурцев Гаврил Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Матаркина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бурцев Гаврил Кириллович
Рождение ребёнка
07.03.1957
Сын: Бурцев Гаврил Мотоко Гаврилович
Отец ребёнка: Бурцев Гаврил Кириллович
Смерть
Неизвестно