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Понкратов Андрей Григорьевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1899

Жена: Понкратова Прасковья Дмитриевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №8, метрическая книга за 1899 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Сергей Карпов Макаров, Семен Т... Показать все
Смерть
Неизвестно
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