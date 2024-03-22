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Григорий Иванов

Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Вычислено 21.09.1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1776 г.р.

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 21.09.1794 ст.

Отец: Иван Харлампиев

Мать: Ирина Харлампиева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Дворцовой вотчины деревни Трищелинки у Ивана Харлампиева родился сын Григорий. Восприимниками были священник Иродион Аникеев и Виделибской волости деревни Хвоенки Потапия Ака??фиева жена Татиана Ферап... Показать все
Смерть
Неизвестно
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