Григорий Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 21.09.1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 21.09.1794 ст.
Отец: Иван Харлампиев
Мать: Ирина Харлампиева
Дворцовой вотчины деревни Трищелинки у Ивана Харлампиева родился сын Григорий. Восприимниками были священник Иродион Аникеев и Виделибской волости деревни Хвоенки Потапия Ака??фиева жена Татиана Ферап... Показать все
Смерть
Неизвестно