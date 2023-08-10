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Савинов Иван Гаврилович

Место рождения

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
1899
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Межевщик 2 разряда Вельского удельного округа. Губернский Секретарь.
Бракосочетание
05.02.1899 ст.

Жена: Савинова (Ростиславина) Вера Витальевна

Успенская Усть-Подюжская церковь Вельского уезда. Жених - вторым браком.
Смерть
Неизвестно

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