Савинов Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1899
Межевщик 2 разряда Вельского удельного округа. Губернский Секретарь.
Бракосочетание
05.02.1899 ст.
Успенская Усть-Подюжская церковь Вельского уезда. Жених - вторым браком.
Смерть
Неизвестно