Сайфетдинова Шаехжамал
Место рожденияд.Нурлаты Буинского района
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сайфетдинов Низаметдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Низамова) Сания
Отец ребёнка: Сайфетдинов Низаметдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Низамова) Гульсина
Отец ребёнка: Сайфетдинов Низаметдин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно