Сайфетдинова Шаехжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфетдинова Шаехжамал

Место рождения

д.Нурлаты Буинского района

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфетдинов Гаязетдин

Отец ребёнка: Сайфетдинов Низаметдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Низамова) Сания

Отец ребёнка: Сайфетдинов Низаметдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Низамова) Гульсина

Отец ребёнка: Сайфетдинов Низаметдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфетдинов Низаметдин

Смерть
Неизвестно

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