Баранов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.2008
Сын: Баранов Савелий Евгеньевич
Мать ребёнка: Баранова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
29.05.2014
Сын: Баранов Елисей Евгеньевич
Мать ребёнка: Баранова Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно