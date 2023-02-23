Баранов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.2008

Сын: Баранов Савелий Евгеньевич

Мать ребёнка: Баранова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
29.05.2014

Сын: Баранов Елисей Евгеньевич

Мать ребёнка: Баранова Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Татьяна Анатольевна

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