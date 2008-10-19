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Баранов Савелий Евгеньевич
Баранов Савелий Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.10.2008
Пол
Мужской
Отец
Баранов Евгений Александрович
1981 г.р.
Мать
Баранова (Кошель) Татьяна Анатольевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.2008
Отец:
Баранов Евгений Александрович
Мать:
Баранова Татьяна Анатольевна
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