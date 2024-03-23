Молчанова (Иванова) Александра Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Иванова) Александра Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Молчанов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Молчанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Молчанов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Молчанов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Молчанов Иван Яковлевич

Смольница, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.06.1890 ст.

Сын: Молчанов Павел Иванович

Отец ребёнка: Молчанов Иван Яковлевич

Смольница, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.

Сын: Молчанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Молчанов Иван Яковлевич

Смольница, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1935

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