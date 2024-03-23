Молчанова (Иванова) Александра Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857 ст.
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Молчанов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Молчанов Николай Иванович
Отец ребёнка: Молчанов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1886 ст.
Отец ребёнка: Молчанов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
11.06.1890 ст.
Отец ребёнка: Молчанов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.
Сын: Молчанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Молчанов Иван Яковлевич
Смерть
1935