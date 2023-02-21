Шаманина Лукия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманина Лукия Ивановна

Шаманина Лукия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Шаманин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Игнатьевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1825

Муж: Шаманин Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Шаманин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Игнатьевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Шаманин Иван Игнатьевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Шаманин Антипа Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Игнатьевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close