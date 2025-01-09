Вобликов Иван Григорьевич До 1670 — найти родственников по фамилии на Familio

Вобликов Иван Григорьевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился До 1670

умер После 1704

Дети
Вобликов Петр ИвановичДо 1687 г.р.
Вобликов Матвей ИвановичОколо 1689 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
До 1687

Сын: Вобликов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Вобликов Матвей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Вобликов Мартын Иванович

Мать ребёнка: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1704

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