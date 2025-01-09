Вобликов Иван Григорьевич
мужской, родился До 1670
умер После 1704
Дети
Вобликов Петр ИвановичДо 1687 г.р.
Вобликов Матвей ИвановичОколо 1689 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
До 1687
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1689
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Мать ребёнка: не указана
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1704