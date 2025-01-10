Дудин Иван
мужской, родился 1870, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
умер Неизвестно
ОтецДудин Тимофей1845 г.р.
МатьДудина (Серебряникова) МарияНеизвестно г.р.
Супруги
Дудина Таисия Александровна1880 г.р.
Дети
Дудин Виктор1898 г.р.
Дудин Александр1902 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Дудин Тимофей
Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Дудин Виктор
Мать ребёнка: Дудина Таисия Александровна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Дудин Александр
Мать ребёнка: Дудина Таисия Александровна
Рождение ребёнка
26.03.1903
Сын: Дудин Алексей
Мать ребёнка: Дудина Таисия Александровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Дудина) Римма
Мать ребёнка: Дудина Таисия Александровна
Смерть
Неизвестно