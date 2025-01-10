Дудин Иван 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Дудин Иван

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 1870, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

умер Неизвестно

Отец
Дудин Тимофей1845 г.р.
Мать
Дудина (Серебряникова) МарияНеизвестно г.р.
Супруги
Дудина Таисия Александровна1880 г.р.
Дети
Дудин Виктор1898 г.р.
Дудин Александр1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Дудин Тимофей

Мать: Дудина (Серебряникова) Мария

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудина Таисия Александровна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Дудин Виктор

Мать ребёнка: Дудина Таисия Александровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Дудин Александр

Мать ребёнка: Дудина Таисия Александровна

Рождение ребёнка
26.03.1903

Сын: Дудин Алексей

Мать ребёнка: Дудина Таисия Александровна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Дудина) Римма

Мать ребёнка: Дудина Таисия Александровна

Смерть
Неизвестно

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