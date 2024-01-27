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(Botelli) Rosi
(Botelli) Rosi
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
1925
Пол
Женский
Отец
Botelli Antonio
1897 г.р.
Мать
Botelli (Marogna) Andreina
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Botelli Antonio
Мать:
Botelli Andreina
Смерть
1925
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