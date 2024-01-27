(Botelli) Rosi — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Botelli) Rosi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Botelli Antonio

Мать: Botelli Andreina

Смерть
1925
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