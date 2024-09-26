Астафьев Фёдор Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816 или 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1816 или 1817
Отец: Астафьев Антип Михайлович
Мать: Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Астафьева Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Афимья Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Астафьева Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Афимья Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Астафьева Домна Федоровна
Мать ребёнка: Афимья Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Астафьева Марья Федоровна
Мать ребёнка: Афимья Васильевна
Рождение ребёнка
19.02.1857
Мать ребёнка: Афимья Васильевна
Смерть
Неизвестно