Астафьев Фёдор Антипович 1816 или 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьев Фёдор Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816 или 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 или 1817

Отец: Астафьев Антип Михайлович

Мать: Авдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Васильевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Астафьева Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Афимья Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Астафьева Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Афимья Васильевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Астафьева Домна Федоровна

Мать ребёнка: Афимья Васильевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Астафьева Марья Федоровна

Мать ребёнка: Афимья Васильевна

Рождение ребёнка
19.02.1857

Сын: Астафьев Семен Федорович

Мать ребёнка: Афимья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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