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Куранова Елизавета Григорьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

28.08.1812 ст.

Дата смерти

04.03.1813 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1764 г.р.

Мать

Вычислено 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1812 ст.

Отец: Куранов Григорий Алексеевич

Мать: Куранова Елена Егоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Григорий Куранов Восприемник: мещанин Займинцев Михаил Михайлович https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 304 номер 89
Смерть
04.03.1813 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Григорий Алексеевич Куранов Умерла в возрасте 6 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 356 номер 9
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