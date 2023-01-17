Куранова Елизавета Григорьевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1812 ст.
Дата смерти04.03.1813 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1812 ст.
Отец: казак Григорий Куранов Восприемник: мещанин Займинцев Михаил Михайлович https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 304 номер 89
Смерть
04.03.1813 ст.
Отец: служащий казак Григорий Алексеевич Куранов Умерла в возрасте 6 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 356 номер 9