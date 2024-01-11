Шестопалова Аксинья (Ксения) Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти25.08.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: София Севастьянова
Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев
Бракосочетание
До 1835 ст.
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Авдотья Севастьянова
Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев
Рождение ребёнка
01.11.1843 ст.
Дочь: Матрена Севастьянова
Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев
Рождение ребёнка
21.01.1845 ст.
Дочь: Ксения Севастьянова
Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев
Рождение ребёнка
11.03.1847 ст.
Дочь: Шестопалова Дарья Севастьянова
Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев
Смерть
25.08.1848 ст.
от колики