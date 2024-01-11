Шестопалова Аксинья (Ксения) Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова Аксинья (Ксения) Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

25.08.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: София Севастьянова

Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
До 1835 ст.

Муж: Шестопалов Севастьян Николаев

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Авдотья Севастьянова

Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1843 ст.

Дочь: Матрена Севастьянова

Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1845 ст.

Дочь: Ксения Севастьянова

Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1847 ст.

Дочь: Шестопалова Дарья Севастьянова

Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
25.08.1848 ст.
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
от колики
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