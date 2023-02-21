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- Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Колупаева Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Колупаев Пётр Васильевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Колупаев Иван Петрович

Отец ребёнка: Колупаев Пётр Васильевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1849 ст.

Дочь: Колупаева Мария Петровна

Отец ребёнка: Колупаев Пётр Васильевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Колупаева Дарья Петровна

Отец ребёнка: Колупаев Пётр Васильевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Колупаев Ларион Петрович

Отец ребёнка: Колупаев Пётр Васильевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Колупаев Семён Петрович

Отец ребёнка: Колупаев Пётр Васильевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1858 ст.

Сын: Колупаев Никифор Петрович

Отец ребёнка: Колупаев Пётр Васильевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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