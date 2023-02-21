- Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Колупаева Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Колупаев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1845 ст.
Отец ребёнка: Колупаев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
11.01.1849 ст.
Дочь: Колупаева Мария Петровна
Отец ребёнка: Колупаев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Колупаева Дарья Петровна
Отец ребёнка: Колупаев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1852 ст.
Отец ребёнка: Колупаев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1855 ст.
Отец ребёнка: Колупаев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1858 ст.
Сын: Колупаев Никифор Петрович
Отец ребёнка: Колупаев Пётр Васильевич
Смерть
Неизвестно