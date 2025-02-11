Яков Петров 1784 — найти родственников по фамилии на Familio

Яков Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1784, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1854, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
ПётрДо 1763 г.р.
Супруги
Меланья1779 г.р.
Дети
Филипп Яковлев1807 г.р.
Родион Яковлев1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Пётр

Мать: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья

Рождение ребёнка
1807

Сын: Филипп Яковлев

Мать ребёнка: Меланья

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1815

Сын: Родион Яковлев

Мать ребёнка: Меланья

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Смерть
1854
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

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