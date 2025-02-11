Яков Петров
мужской, родился 1784, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1854, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Меланья1779 г.р.
Дети
Филипп Яковлев1807 г.р.
Родион Яковлев1815 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Филипп Яковлев
Мать ребёнка: Меланья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Родион Яковлев
Мать ребёнка: Меланья
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Смерть
1854
Место жительства
1858