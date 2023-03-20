Иван Мамонтов 26.01.1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Мамонтов

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 26.01.1846, Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

умер 25.03.1846, Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Отец
Мамонт Иванов1824 г.р.
Мать
Марья Алексеева1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1846

Отец: Мамонт Иванов

Мать: Марья Алексеева

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
25.03.1846
Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

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