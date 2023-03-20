Иван Мамонтов
мужской, родился 26.01.1846, Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
умер 25.03.1846, Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
ОтецМамонт Иванов1824 г.р.
МатьМарья Алексеева1828 г.р.
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Рождение
26.01.1846
Отец: Мамонт Иванов
Мать: Марья Алексеева
Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
25.03.1846
Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область