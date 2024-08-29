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Анна Васильева

Место рождения

Косково, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

До 1835 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Василий Тарасов

Мать: Евдокия Иосифова

Косково, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
10.02.1807

Муж: Алексей Степанов

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1808

Сын: Степан Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Семён Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1821

Сын: Савва Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1824

Дочь: Праскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1827

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1835 ст.

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