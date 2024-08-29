Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смертиДо 1835 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: Василий Тарасов
Мать: Евдокия Иосифова
Бракосочетание
10.02.1807
Муж: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
11.02.1808
Сын: Степан Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Семён Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
25.06.1821
Сын: Савва Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
02.11.1824
Дочь: Праскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
28.02.1827
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Смерть
До 1835 ст.