Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мостовский Борис Вилорович

Отец ребёнка: Мостовский Вилор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мостовская) Юлия

Отец ребёнка: Мостовский Вилор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мостовский Вилор Владимирович

Смерть
Неизвестно

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