Терехина Анастасия Даниловна 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Терехина Анастасия Даниловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1832

умерла 23.10.1897, Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Супруги
Терехин Степан Васильевич1830 г.р.
Дети
Терехин Антон Степанович17.01.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
17.01.1868

Сын: Терехин Антон Степанович

Отец ребёнка: Терехин Степан Васильевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
23.10.1897
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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