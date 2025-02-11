Терехина Анастасия Даниловна
женский, родилась 1832
умерла 23.10.1897, Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Супруги
Терехин Степан Васильевич1830 г.р.
Дети
Терехин Антон Степанович17.01.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1868
Отец ребёнка: Терехин Степан Васильевич
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
23.10.1897
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния