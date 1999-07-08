Стрункина Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1914
Дата смерти08.07.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1950
Отец ребёнка: Люфт Эрих Людвигович
Рождение ребёнка
09.06.1953
Отец ребёнка: Люфт Эрих Людвигович
Рождение ребёнка
16.02.1955
Отец ребёнка: Люфт Эрих Людвигович
Рождение ребёнка
24.05.1957
Сын: Люфт Виктор Эрихович
Отец ребёнка: Люфт Эрих Людвигович
Смерть
08.07.1999