Стрункина Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрункина Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1914

Дата смерти

08.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1950

Сын: Люфт Николай Эрихович

Отец ребёнка: Люфт Эрих Людвигович

Рождение ребёнка
09.06.1953

Сын: Люфт Анатолий Эрихович

Отец ребёнка: Люфт Эрих Людвигович

Рождение ребёнка
16.02.1955

Сын: Люфт Валерий Эрихович

Отец ребёнка: Люфт Эрих Людвигович

Рождение ребёнка
24.05.1957

Сын: Люфт Виктор Эрихович

Отец ребёнка: Люфт Эрих Людвигович

Смерть
08.07.1999
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