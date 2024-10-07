Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Павлович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Влас Васильевич

Отец ребёнка: Василий Павлович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Павлович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Павлович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Павлович

Смерть
Неизвестно

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