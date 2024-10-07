Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Павлович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Влас Васильевич
Отец ребёнка: Василий Павлович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Павлович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Павлович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Павлович
Смерть
Неизвестно