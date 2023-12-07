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Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Василий Павлович

Мать: Евдокия Васильевна

Смерть
1835
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