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Петр Васильевич
Петр Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
1835
Пол
Мужской
Отец
Василий Павлович
1798 г.р.
Мать
Евдокия Васильевна
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Василий Павлович
Мать:
Евдокия Васильевна
Смерть
1835
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