Окунева Евдокия Яковлева 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Окунева Евдокия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окунев Николай Петров

Отец ребёнка: Окунев Пётр Савельев

Рождение ребёнка
01.04.1864

Дочь: Окунева Елизавета Петрова

Отец ребёнка: Окунев Пётр Савельев

Рождение ребёнка
05.06.1866

Сын: Окунев Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Окунев Пётр Савельев

Смерть
Неизвестно

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