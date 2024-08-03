Окунева Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Окунев Пётр Савельев
Рождение ребёнка
01.04.1864
Дочь: Окунева Елизавета Петрова
Отец ребёнка: Окунев Пётр Савельев
Рождение ребёнка
05.06.1866
Отец ребёнка: Окунев Пётр Савельев
Смерть
Неизвестно