Tomashewsky (Hnidan) Eudokia
женский, родилась 16.01.1891, Залещики, Тернопільська область
умерла 21.07.1964, Edmonton, Alberta, Canada
Супруги
Tomashewsky Nick25.08.1885 г.р.
Дети
Thomas Victor1912 г.р.
Thomas Roy08.08.1914 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Залещики, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Tomashewsky Nick
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Thomas) Julia May
Отец ребёнка: Tomashewsky Nick
Рождение ребёнка
1912
Сын: Thomas Victor
Отец ребёнка: Tomashewsky Nick
Рождение ребёнка
08.08.1914
Сын: Thomas Roy
Отец ребёнка: Tomashewsky Nick
British Columbia, Canada
Смерть
21.07.1964
Edmonton, Alberta, Canada
Похороны
Неизвестно
Edmonton, Alberta, Canada