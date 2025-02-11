Tomashewsky (Hnidan) Eudokia 16.01.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Tomashewsky (Hnidan) Eudokia

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 16.01.1891, Залещики, Тернопільська область

умерла 21.07.1964, Edmonton, Alberta, Canada

Супруги
Tomashewsky Nick25.08.1885 г.р.
Дети
Thomas Victor1912 г.р.
Thomas Roy08.08.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Залещики, Тернопільська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tomashewsky Nick

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Thomas) Julia May

Отец ребёнка: Tomashewsky Nick

Рождение ребёнка
1912

Сын: Thomas Victor

Отец ребёнка: Tomashewsky Nick

Рождение ребёнка
08.08.1914

Сын: Thomas Roy

Отец ребёнка: Tomashewsky Nick

British Columbia, Canada

Смерть
21.07.1964
Edmonton, Alberta, Canada

Похороны
Неизвестно
Edmonton, Alberta, Canada

Edmonton Municipal Cemetery

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