Проняхина (Деомидова) Мавра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович
Сын: Проняхин Иаков (Яков) Михайлович
Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович
Сын: Проняхин Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович
Дочь: Проняхина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович
Дочь: Проняхина Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович
Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Михайлович
Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович
Дочь: Проняхина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович
Дочь: Проняхина Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович
Сын: Проняхин Евфимий Михайлович
Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович
Сын: Проняхин Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович
Сын: Проняхин Димитрий Михайлович
Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович
Дочь: Проняхина Захария Михайловна
Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович