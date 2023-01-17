Проняхина (Деомидова) Мавра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проняхина (Деомидова) Мавра Алексеевна

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Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.05.1866 ст.

Муж: Проняхин Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1867 ст.

Сын: Проняхин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.04.1868 ст.

Сын: Проняхин Иаков (Яков) Михайлович

Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1869 ст.

Сын: Проняхин Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1871

Дочь: Проняхина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1875 ст.

Дочь: Проняхина Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1877 ст.

Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Михайлович

Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1879 ст.

Дочь: Проняхина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1880 ст.

Дочь: Проняхина Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1882 ст.

Сын: Проняхин Евфимий Михайлович

Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1884 ст.

Сын: Проняхин Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1886 ст.

Сын: Проняхин Димитрий Михайлович

Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1889 ст.

Дочь: Проняхина Захария Михайловна

Отец ребёнка: Проняхин Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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