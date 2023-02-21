Манохина Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Манохин Даниил Ефимович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Манохин Даниил Ефимович
Рождение ребёнка
19.03.1850
Отец ребёнка: Манохин Даниил Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Манохин Даниил Ефимович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Зиновия Даниловна
Отец ребёнка: Манохин Даниил Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно