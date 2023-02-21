Манохина Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Параскева Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Манохин Даниил Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Манохин Козма Даниилович

Отец ребёнка: Манохин Даниил Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.03.1850

Сын: Манохин Яков Даниилович

Отец ребёнка: Манохин Даниил Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Манохин Петр Даниилович

Отец ребёнка: Манохин Даниил Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зиновия Даниловна

Отец ребёнка: Манохин Даниил Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Даниил Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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