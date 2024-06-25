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Антипа Семёнов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

05.04.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1822

Отец: Семён Яковлев

Мать: Вторая Жена Евдокия Иванова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1822 У кого кто родился 05/07.04.1822 Бежецкаго уезда, Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Евдокия Иванова родила сына Антипу, которой молитвован священни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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