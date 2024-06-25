Антипа Семёнов
Место рождения
Дата рождения05.04.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1822
Отец: Семён Яковлев
МК-1822 У кого кто родился 05/07.04.1822 Бежецкаго уезда, Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Евдокия Иванова родила сына Антипу, которой молитвован священни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно