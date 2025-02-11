Аксинья Романова 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Аксинья Романова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1792

умерла Неизвестно

Супруги
Силантий Николаев1792 г.р.
Дети
Кежаева Пелагея Силантьева1820 г.р.
Возм Силантьев Иван Силантьев преселен в Щучинск1825 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силантий Николаев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Кежаева Пелагея Силантьева

Отец ребёнка: Силантий Николаев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Возм Силантьев Иван Силантьев преселен в Щучинск

Отец ребёнка: Силантий Николаев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Макар Силантьев

Отец ребёнка: Силантий Николаев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Аксинья Силантьева

Отец ребёнка: Силантий Николаев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

76

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.