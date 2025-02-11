Аксинья Романова
женский, родилась 1792
умерла Неизвестно
Супруги
Силантий Николаев1792 г.р.
Дети
Кежаева Пелагея Силантьева1820 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силантий Николаев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Кежаева Пелагея Силантьева
Отец ребёнка: Силантий Николаев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Возм Силантьев Иван Силантьев преселен в Щучинск
Отец ребёнка: Силантий Николаев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Макар Силантьев
Отец ребёнка: Силантий Николаев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Аксинья Силантьева
Отец ребёнка: Силантий Николаев
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно