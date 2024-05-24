Акилина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Афанасьев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Харитон Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Афанасьев

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1528, стр. 351
Рождение ребёнка
1842

Сын: Дмитрий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Афанасьев

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1528, стр. 351
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Афанасьев

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1528, стр. 351
Рождение ребёнка
24.12.1844 ст.

Дочь: Анисья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Афанасьев

ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №5, стр. 203
Смерть
Неизвестно

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