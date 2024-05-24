Акилина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Афанасьев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Харитон Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Афанасьев
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1528, стр. 351
Рождение ребёнка
1842
Сын: Дмитрий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Афанасьев
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1528, стр. 351
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Афанасьев
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1528, стр. 351
Рождение ребёнка
24.12.1844 ст.
Дочь: Анисья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Афанасьев
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №5, стр. 203
Смерть
Неизвестно