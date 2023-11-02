Щемелев Василий Васильевич
Место рожденияВеликолукский р=н дер Заорлицы
Дата рождения1926
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
1952
Сын: Щемелев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Щемелева (Селиверстова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Щемелев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Щемелева (Селиверстова) Татьяна Николаевна
Смерть
1999