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Щемелев Василий Васильевич

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Место рождения

Великолукский р=н дер Заорлицы

Дата рождения

1926

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1951

Жена: Щемелева (Селиверстова) Татьяна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1952

Сын: Щемелев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Щемелева (Селиверстова) Татьяна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1958

Сын: Щемелев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Щемелева (Селиверстова) Татьяна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1999
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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