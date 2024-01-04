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Щемелев Михаил Васильевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Щемелев Василий Васильевич

Мать: Щемелева Татьяна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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