Николаев Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Иван Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Николаев Александр Иванов

Мать ребёнка: Николаева Агрипина Васильева

Рождение ребёнка
1902

Сын: Николаев Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Николаева Агрипина Васильева

Рождение ребёнка
1914

Сын: Николаев Александр Иванов

Мать ребёнка: Николаева Агрипина Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
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