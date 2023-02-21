Николаев Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николаев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Николаев Александр Иванов
Мать ребёнка: Николаева Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Николаева Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
1914
Сын: Николаев Александр Иванов
Мать ребёнка: Николаева Агрипина Васильева
Работа или профессия
Неизвестно