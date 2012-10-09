Дитятьев Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дитятьев Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1957

Дата смерти

09.10.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дитятьева Татьяна Арсентьевна

Смерть
09.10.2012
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
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