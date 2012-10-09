Дитятьев Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1957
Дата смерти09.10.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дитятьева Татьяна Арсентьевна
Смерть
09.10.2012
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область